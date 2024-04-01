رومانيا وبلغاريا تنضمان إلى منطقة «شنغن»

انضمت رومانيا وبلغاريا إلى منطقة «شنغن» الأوروبية، للتنقل من دون تأشيرة، في عيد الفصح أمس، على الرغم من استمرار العمل ببعض الضوابط الحدودية. وهذا يعني أن عمليات تفتيش الأشخاص على الحدود الجوية والبحرية الداخلية (أي في المطارات والموانئ البحرية)، لن يجري تطبيقها بعد الآن.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد وافقت على ضم بلغاريا إلى منطقة «شنغن» الهادفة إلى ضمان حرية انتقال الأشخاص في أوروبا، في نهاية ديسمبر 2023. وسيجري اتخاذ قرار بشأن رفع الضوابط على الحدود البرية في وقت لاحق، قبل نهاية عام 2024.