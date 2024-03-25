بيونغ يانغ: رئيس الوزراء الياباني طلب لقاء كيم جونغ أون

طلب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عقد قمة مع كيم جونغ أون، حسبما أعلنت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي الإثنين مضيفة أن أي اجتماع لن يحدث على الأرجح ما لم تغير طوكيو سياستها.

وقالت كيم يو جونغ في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن "كيشيدا عبّر مؤخرا عن رغبته في الاجتماع مع رئيس لجنة شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية في أقرب وقت".

ورداً على تلك التصريحات، شدّد كيشيدا أمام البرلمان في طوكيو على أنه "من المهمّ إجراء محادثات قمة لحلّ الخلافات"، مشيرا إلى أنه ليس على علم بالبيان.

وتشهد العلاقات بين البلدين توترا شديدا على خلفية عدّة قضايا، من التعويضات عن الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية بين 1910 و1945، إلى إطلاق بيونغ يانغ صواريخ فوق الأراضي اليابانية، مرورا بمسألة خطف بيونغ يانغ مواطنين يابانيين.