ماذا كشفت استخبارات كوريا الجنوبية عن لغز أشقاء ابنة كيم

رجحت وكالة الاستخبارات في سيؤول أن يكون لابنة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وخليفته المحتملة، أخ أو أخت أصغر في خضم حالة الغموض التي تحيط بالعائلة الحاكمة.

وفي وقت سابق، رجحت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية أن لكيم ثلاثة أطفال، من دون أن تكون قادرة على تحديد أعمارهم.

وظهرت جو أي، ابنة كيم، للعلن لأول مرة عام 2022، خلال إشرافها مع والدها على عملية إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات.

وقالت الوكالة في بيان إن "جهاز الاستخبارات الوطني خلص إلى أنه يتم تحضير كيم جو إي لتخلف والدها، فيما نرجح أنّ لها شقيقا أصغر لم يتم تحديد جنسه بعد".

وأضاف الجهاز أنه يحقق في فرضية أن يكون لها أيضا شقيق يكبرها سنا، مشيرا إلى أنه "حتى لو كان هذا الشقيق موجودا، فمن غير المرجح أن يكون جاهزا لاستلام السلطة".

ومنذ عام 2022، حضرت كيم جو إي عددا من المناسبات السياسية المهمة مع والدها، من ضمنها زيارة رفيعة المستوى أجراها الأخير إلى بكين.

وتشيد وسائل الإعلام الرسمية بها واصفة إياها بـ"الطفلة المحبوبة" و"المرشدة العظيمة".