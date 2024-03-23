بوتين يتعهد بمعاقبة جميع المسؤولين عن الهجوم على الحفل الموسيقي في موسكو

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت إن جميع المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف حفلا موسيقيا بالقرب من موسكو وأسفر عن سقوط قتلى سيعاقبون.

وأضاف بوتين في كلمة للشعب أن المهاجمين سعوا للفرار نحو أوكرانيا. وأشار إلى أن المعلومات الأولية أظهرت أن بعض الأشخاص على الجانب الأوكراني استعدوا للسماح لهم بعبور الحدود من روسيا.

وأعلن الرئيس الروسي 24 مارس آذار يوم حداد على ضحايا الهجوم.