ارتفاع عدد قتلى هجوم موسكو إلى 143 حسب "روسيا اليوم"

قالت مارغريتا سيمونيان مديرة قناة روسيا اليوم على تطبيق تليغرام إن عدد قتلى الهجوم الذي وقع أمس الجمعة قرب موسكو وصل إلى 143، دون ذكر مصدر المعلومة.

وأعلن الكرملين اليوم السبت أن روسيا ألقت القبض على 11 من بينهم أربعة يشتبه في أنهم مسلحون على صلة بإطلاق النار في قاعة للحفلات الموسيقية قرب موسكو.

وكانت أحدث حصيلة رسمية للقتلى أعلنتها لجنة التحقيقات الروسية 115 شخصا.