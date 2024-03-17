اليابان تنضم إلى مبادرة الممر البحري لتوصيل مساعدات إلى غزة

أعلنت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا أن اليابان سوف تنضم إلى مبادرة الممر البحري لتوصيل مساعدات إلى غزة عن طريق البحر من جزيرة قبرص.

وقالت إن الحكومة اليابانية تعتزم التنسيق الفوري مع الدول ذات الصلة لتوصيل الإمدادات الغذائية والطبية وغيرها عبر الممر البحري إلى غزة.

وأشارت كاميكاوا إلى أن المبادرة التي تم اطلاقها، بقيادة قبرص والولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل رئيسي يمكن أن تجنب القيود على الحدود في النقل البري.. وأضافت "سوف نعمل على الفور في هذا الشأن".

يذكر أن أول سفينة مساعدات إنسانية تصل إلى غزة كانت من دولة الإمارات، وتحمل على متنها 200 طن من الإمدادات الغذائية والإغاثية، بالتعاون مع مؤسسة المطبخ المركزي العالمي "وورلد سنترال كيتشن وجمهورية قبرص، عبر الممر البحري بين قبرص وغزة انطلاقاً من ميناء لارنكا.