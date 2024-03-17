تدفق عشرات الروس على قبر نافالني في تصويت رمزي له

أظهرت لقطات تلفزيونية تدفق عشرات الروس على قبر أليكسي نافالني في موسكو اليوم الأحد للإدلاء بأصواتهم بشكل رمزي للسياسي المعارض الراحل في آخر أيام الانتخابات الرئاسية الروسية.

ودُفن نافالني في مقبرة بوريسوفو بجنوب موسكو في الأول من مارس قبل أسبوعين من بدء الانتخابات الرئاسية التي من المتوقع على نطاق واسع أن تمنح بوتين بسهولة ست سنوات أخرى في السلطة.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي صحيفة نوفايا جازيتا يوروب ووسائل إعلام أخرى اليوم العشرات من مؤيدي نافالني عند قبره.

وقال أحدهم "نحن نختارك". كما أمكن مشاهدة صور لبطاقات تصويت رسمية تم تعديلها لتشمل اسم نافالني في قائمة المرشحين مع وضع علامة الاختيار بجانبها.

وشوهد المؤيدون وهم يضعون الزهور على قبر نافالني الذي كان محاطا بالكثير منها بالفعل.