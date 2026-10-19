فلاي دبي تلغي رحلات إلى وجهات في السعودية حتى 24 أكتوبر

قال متحدث باسم فلاي دبي إنه نظراً للأوضاع الراهنة، نتوقع حدوث بعض التغييرات في رحلاتنا المنتظمة إلى المملكة العربية السعودية، حيث تم إلغاء رحلات إلى عدد من الوجهات في المملكة بما في ذلك الرياض والدمام و أبها حتى 24 أكتوبر. وأضاف قائلا:"نواصل متابعة الوضع عن كثب، وسنوافي عملاءنا بأحدث المستجدات عبر قنواتنا الرسمية بشأن أي تعديلات قد تطرأ على جدول رحلاتنا".

وأوصى المتعاملين بالتحقق بانتظام من حالة رحلاتهم، والتأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لضمان الاطلاع على آخر المستجدات بخصوص الرحلات.