ترامب يعلن التحضير لعمليات "ضخمة" للتنقيب عن الغاز والنفط في غرينلاند

قال الرئيس ⁠الأميركي دونالد ترامب، ‌في ‌بيان على ‌منصة ‌تروث ‌سوشال، ​اليوم، ​إن أعمالا "ضخمة" ⁠للتنقيب ​عن ⁠النفط ⁠والغاز والمعادن ⁠على وشك ‌البدء في غرينلاند.

وأضاف ترامب، قائلا: "يؤكد الخبراء أن كمية النفط المتاحة فيها تفوق بكثير ما هو موجود في أي أرض أخرى في العالم، والأهم من ذلك، أنها لا تُضاهى من الناحية الأمنية، سواءً للدفاع أو الهجوم، بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، أي هجوم مستقبلي على الولايات المتحدة سيمر عبر غرينلاند، حيث ستتمكن قواتنا الدفاعية من إسقاط الطائرات المسيّرة والصواريخ وأي نوع آخر من الأسلحة التي لم تُخترع بعد".

وتابع: "هذا يمنحنا الوقت والموقع ورؤية لا مثيل لها في العالم!".