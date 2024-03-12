الرئيس الباكستاني يقرر التخلي عن راتبه الرئاسي

أعلن الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، اليوم الثلاثاء ، أنه لن يتقاضى راتبه الرئاسي، وذلك في ضوء التحديات الاقتصادية السائدة في البلاد.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان " الباكستانية عن بيان للمكتب الصحافي للرئاسة الباكستانية:" تم اتخاذ هذا القرار لتشجيع الإدارة المالية الحكيمة في البلاد. اعتبر الرئيس أنه من الضروري عدم إثقال كاهل الخزانة الوطنية وفضل التخلي عن راتبه ".

من ناحية أخرى، أكد وزير المالية الباكستاني الجديد محمد أورانجزيب أنه من المرجح بدء مباحثات إسلام آباد مع صندوق النقد الدولي بشأن اتفاقية حصول البلاد على 3 مليارات دولارات هذا الأسبوع، حيث سترسل الحكومة طلبا رسميا للصندوق من أجل دعم الاقتصاد الباكستاني المتعثر، وذلك بحسب ما ذكرته قناة "جيو" الباكستانية اليوم الثلاثاء.