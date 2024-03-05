إسرائيل تعتقل 22 فلسطينيا من الضفة بينهم معتقلة أفرج عنها ضمن صفقات التبادل

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية، وصباح اليوم الثلاثاء، 22 فلسطينيا، على الأقل بالضفة، بينهم معتقلتان سابقتان وامرأة.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم ، إن "الاحتلال اعتقل المعتقلتين السابقتين أمان نافع زوجة المعتقل نائل البرغوثي، وشقيقته حنان البرغوثي من بلدة كوبر، وهي إحدى المعتقلات اللواتي أُفرج عنهن ضمن صفقات التبادل، بالإضافة إلى اعتقال مواطنة من بلدة عابود".

ولفتت إلى أن "عمليات الاعتقال توزعت على محافظات رام الله والبيرة، والخليل، ونابلس، وطولكرم، وقلقيلية، وأريحا، حيث رافقتها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة الأموال والأجهزة المحمولة".

وأشارت إلى أن "الاحتلال قام اليوم بهدم منزل معتقل من بلدة كفر دان/جنين، وهو معتقل منذ أغسطس الماضي".

ووفق البيان ، "ارتفعت حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من7422 حالة، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطُروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن".