مصر.. أحكام بالإعدام لمرشد "الاخوان" وآخرين في "أحداث المنصة"

قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة، اليوم الاثنين، بمعاقبة كل من محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الارهابية، ومحمود عزت، القائم بأعمال المرشد، ومحمد البلتاجي، وعمرو زكي، وأسامة ياسين، وصفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد، ومحمد عبدالمقصود؛ بالإعدام شنقا عما أسند اليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث المنصة".

كما قضت المحكمة في القضية رقم 72 لسنة 2021 والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، بالسجن الموبد لـ37 وبراءة 21 آخرين والمشدد 15 سنة لـ 6 متهمين والمشدد 10 سنوات لـ7 آخرين.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، قضية أحداث المنصة إلى محكمة جنايات أمن الدولة في أبريل 2021، لتنظر الدائرة الأولى إرهاب، أولى جلسات القضية في السادس من يونيو 2021، في مقر المحكمة بمجمع محاكم طرة.

وبعدها تم نقل المحاكمة إلى مجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، وعلى مدار جلسات متعاقبة تنظر المحكمة محاكمة المتهمين.

