بريطانيا تمنع دُعاة الكراهية من دخول البلاد

تعتزم حكومة المملكة المتحدة منع دُعاة الكراهية من دخول البلاد، في أعقاب خطاب رئيس الوزراء، ريشي سوناك، الذي يحذّر فيه من تصاعد التطرّف. وذكرت تقارير أن الخطط الجديدة ستشهد إضافة متطرّفين، تم تحديد هوياتهم إلى قوائم التحذير من منحهم تأشيرات ورفض دخولهم إلى المملكة المتحدة.

ومن المعروف أن الوزراء يعتقدون أن بإمكانهم استخدام صلاحياتهم بشكل أكبر، لمنع الأشخاص من دخول البلاد، إذا تم اعتبارهم أنهم «لا يخدمون الصالح العام».

وذكرت صحيفة «صنداي تليغراف» أن وزارة الداخلية البريطانية تتطلع أيضاً لقمع المنظمات «اليسارية المتطرّفة المناهضة للديمقراطية».