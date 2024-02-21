بريطانيا تفرض عقوبات على 6 من كبار مسؤولي السجن حيث توفي نافالني

أعلن وزير الخارجية ديفيد كاميرون الأربعاء أن بريطانيا فرضت عقوبات على ستة مسؤولين في إدارة مجمع السجون حيث توفي المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وقال كاميرون "لا يتوهمن الأشخاص المسؤولون عن المعاملة الوحشية لنافالني. سوف نحاسبهم".

سيخضع الأفراد الذين تشملهم العقوبات لتجميد أي أصول في المملكة المتحدة وحظر السفر.

بينهم فاديم كونستانتينوفيتش كالينين الذي أشرف على مجمع السجون في القطب الشمالي IK-3 "الذئب القطبي" وخمسة من نوابه.

كما دعت بريطانيا وهي أول دولة تفرض عقوبات مرتبطة بوفاة نافالني الجمعة، إلى تسليم جثمانه الى عائلته فورا.

وقال كاميرون "من الواضح ان السلطات الروسية ترى نافالني تهديدا وحاولت مرارا إسكاته".

وأضاف أن السلطات الروسية "سممته بمادة نوفيتشوك في 2020، وسجنته بسبب أنشطته السياسية السلمية، وأرسلته إلى السجن في القطب الشمالي، يجب ألا يشك أحد في الطبيعة القمعية للنظام الروسي".

وقال "لهذا السبب نعاقب اليوم كبار مسؤولي السجن المسؤولين عن احتجازه في مجمع السجون حيث أمضى أشهره الأخيرة".