تركيا: تحييد 4 عناصر من حزب العمال الكردستاني

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الجمعة، عن تحييد أربعة عناصر من تنظيم حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، بمنطقة عمليات «مخلب القفل».

وشددت الوزارة في بيان، على أن «العمليات ستتواصل بكل عزيمة حتى يتم تحييد آخر إرهابي في المنطقة»، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأطلقت تركيا في 17 أبريل 2022 عملية «المخلب ـ القفل» ضد معاقل حزب العمال الكردستاني بمناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمال العراق. كما تشن أنقرة عمليات ضد الحزب في سورية أيضاً.