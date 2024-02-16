عودة العلاقات الدبلوماسية بين كوبا وكوريا الجنوبية

أعادت كوبا وكوريا الجنوبية تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما، أول من أمس، بعد أكثر من 60 عاماً على قطعها، وجرى ذلك من خلال تبادل مذكرات دبلوماسية بين بعثتي البلدين في الأمم المتحدة في نيويورك، بحسب ما أعلنت الدولتان.

وجاء في بيان عن البعثة الكورية الجنوبية لدى الأمم المتحدة، «اتُخذ قرار إقامة علاقات رسمية بين الدولتين وفقاً لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتماشياً مع الروح والقواعد المنصوص عليها في اتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية المؤرخة في 18 أبريل 1961».

وكانت كوبا وكوريا الجنوبية قطعتا العلاقات بعد الثورة الكوبية عام 1959.