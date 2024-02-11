نتنياهو يكشف عدد الرهائن الإسرائيليين الأحياء في غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة بثتها شبكة (إيه.بي.سي) اليوم الأحد إن هناك "عددا كافيا" من 132 رهينة إسرائيلي على قيد الحياة في غزة يبرر استمرار الحرب الإسرائيلية في المنطقة.

وردا على سؤال عن عدد الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة، قال نتنياهو إن العدد "كاف لتبرير نوع الجهود التي نقوم بها".

وأضاف في مقابلة مع برنامج "هذا الأسبوع" الذي تبثه الشبكة الأميركية "سنفعل أقصى ما بوسعنا لاستعادة جميع الأحياء، وبصراحة، جثث الموتى أيضا".

وقال نتنياهو إن مدنيا فلسطينيا يلقى حتفه مقابل كل قتيل من مسلحي حماس في غزة.

وتقدر السلطات الصحية في غزة أن نحو 28 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، قتلوا في القطاع منذ بدء الحرب في أكتوبر.