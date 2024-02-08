إلهام علييف يفوز بولاية رئاسية خامسة في أذربيجان

أُعيد انتخاب إلهام علييف رئيسًا لأذربيجان للمرة الخامسة على التوالي الأربعاء، حسبما أظهرت نتائج أولية لفرز الأصوات، في نتيجة متوقعة لانتخابات جاءت بعد أشهر من انتصار باكو في هجوم خاطف على الانفصاليين الأرمن في إقليم ناغورني قره باغ.

وأظهرت النتائج الأولية فوز علييف بالانتخابات بنسبة 92,1% من الأصوات بعدما أعلنت 54,5% من الدوائر الانتخابية نتائج الاقتراع الذي أجري في غياب أي معارضة فعلية.