بايدن يحقق فوزا سهلا في الانتخابات التمهيدية في ساوث كارولينا

حقق الرئيس الأميركي جو بايدن فوزا سهلا في الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحى الرئاسة عن الحزب الديمقراطي في ولاية ساوث كارولينا لعام 2024، في تصويت يمثل اختبارا لمدى ما يحظى به من تأييد بين الناخبين السود.

ولكن الفوز الذي يأتي بعد نصر آخر في نيو هامشير الشهر الماضي، سوف يساعده على تبديد الشكوك بشأن محاولته في الحصول على ولاية ثانية وسط مخاوف من الناخبين بما في ذلك حزبه، بسبب سنه وأجندته الاقتصادية، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأحد .

وكانت بعض المنافذ الإعلامية قد توقعت فوز بايدن بعد 23 دقيقة من غلق مراكز الاقتراع مساء أمس السبت، بينما كان بايدن يحضر مؤتمرا انتخابيا لعام 2024 في لوس أنجليس.

وأظهرت النتائج الأولي الرسمية أمس السبت، حصول بايدن على .96.2 % من الأصوات بعد إنهاء كل المقاطعات الفرز.

ويساعد هذا الفوز الحاسم بايدن في إضعاف مزاعم المنتقدين بأن القاعدة الديمقراطية تشعر بالفتور تجاه الحملة الانتخابية للرئيس الذي يبلغ 81 عاما، للحصول على ولاية ثانية.

واستغل بايدن الانتخابات التمهيدية لخطب ود الناخبين السود وهو تكتل سوف يكون دعمه حاسما في نوفمبر، ولكن استياءه من الإدارة بشأن قضايا رئيسة مثل حق الانتخاب وإصلاح الشرطة وإعفاء ديون الطلاب، تعرض آماله في إعادة الانتخاب للخطر.