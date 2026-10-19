الصين تدرس فرض ضوابط تصدير على الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية

تدرس الصين فرض ضوابط على التصدير قد تحد من الانتشار العالمي لنماذجها الخاصة بالذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية، وذلك في الوقت الذي تشدد فيه بكين رقابتها على قطاع التكنولوجيا المزدهر لديها.

ووفقاً لموقع "سيمافور"، كتب مستشار سابق في إدارة بايدن أن القواعد الجديدة "قد تشكل مسار تطور منظومة الذكاء الاصطناعي الصينية"، على الرغم من بقاء التساؤلات قائمة حول مدى الامتثال لها، وما إذا كانت هذه القواعد ستزيد من نفوذ بكين دون إبطاء وتيرة تبني هذه التكنولوجيا عالمياً.

وفي المقابل، وعلى عكس نهج "عدم التدخل" الذي يتبعه البيت الأبيض، تدعو المجموعة المحافظة "البشر أولاً" (Humans First) إلى فرض ضوابط تصدير على التكنولوجيا الأمريكية، وذلك كجزء من برنامج "سياسة الذكاء الاصطناعي: أميركا أولاً" الذي تمت مشاركته لأول مرة مع موقع "سيمافور".

وكتبت آشلي غولد من موقع "سيمافور" أن توصيات المجموعة "قد تكتسب تأثيراً أكبر في المستقبل إذا كان أداء الجمهوريين ضعيفاً في انتخابات التجديد النصفي، وكان القلق بشأن الذكاء الاصطناعي عاملاً مؤثراً في ذلك".