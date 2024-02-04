السعودية.. 750 جهة عالمية عارضة تشارك في معرض الدفاع العالمي بالرياض

انطلقت فعاليات النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة أكثر من 750 جهة عارضة من حول العالم لمدة خمسة أيام .

ووفق قناة "الإخبارية" السعودية اليوم الأحد ، يهدف المعرض إلى دعم مسيرة توطين قطاع الصناعة العسكرية السعودية وتحقيق مستهدفات رؤية القطاع الواعدة والمتمثلة في توطين ما يزيد على 50 % من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030 .

وتقام فاعليات المعرض تحت رعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في مدينة الرياض خلال الفترة من الرابع إلى الثامن من الشهر الجاري.

وتضم قائمة المعدات الجوية ، التي ستعرض خلال النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي ، طائرات متعددة المهام والمروحيات والطائرات بدون طيار وأحدث الطائرات الكهربائية المتطورة.

وتشمل المعدات الأرضية المركبات المدرعة والدبابات وقاذفات الصواريخ، وستشكل هذه المجموعة الفريدة من التقنيات المأهولة وغير المأهولة، منصة عرض فعالة، تعكس قدرات وإمكانيات العمليات المستقبلية متعددة المجالات.