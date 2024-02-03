لإلحاقها ضررا بموقع أثري شرق البلاد.. وزارة الثقافة السورية تدين الضربات الأميركية

ندّدت وزارة الثقافة السورية السبت بضربات أميركية على شرق سورية، ألحقت وفق وسائل إعلام محلية أضراراً بموقع أثري في محافظة دير الزور.

ودانت وزارة الثقافة في بيان عبر صفحتها على موقع "فيسبوك": "بأشد العبارات القصف الأميركي الهمجي على قلعة الرحبة الأثرية الواقعة على نهر الفرات في منطقة الميادين"، والتي يعود تاريخ بنائها إلى القرن الميلادي التاسع بحسب الوزارة.

وأضافت أن القصف مخالف "لكل الأعراف والمواثيق الدولية الداعية الى حماية واحترام الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح".

ونقلت صحيفة الوطن المحلية عن المدير العام للآثار والمتاحف نظير عوض قوله إن "الأضرار تمثلت بحدوث تصدعات وتشققات بجدران القلعة"، لافتاً إلى أنه "لا يوجد حتى الآن إحصائية دقيقة لحجم الأضرار كافة".

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نقلا عن بيان لوزارة الدفاع بمقتل "عدد من المدنيين والعسكرين وإصابة آخرين بجروح وأضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة" جراء الضربات.