وفاة مسنة بعد إخلائها من منزلها تشعل احتجاجات أزمة السكن في إسبانيا

أعلن اتحاد للمستأجرين في إسبانيا، أمس، وفاة ماريكارمن أباسكال، وهي سيدة تبلغ من العمر 87 عاما، أجبرت على إخلاء منزلها بمدريد في 23 سبتمبر.

وبحسب ناشطين حقوقيين، فقد أُجبرت أباسكال على ترك الشقة التي قَطنتها لأكثر من 70 عاما، إثر انتقال ملكيتها إلى شركة استثمارية طالبت برفع قيمة الإيجار بنسبة قياسية بلغت 275%.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد أسهمت حادثة إخلاء المتقاعدة ماريكارمن أباسكال من منزلها في تأجيج الغضب المتراكم جراء ارتفاع تكاليف السكن في إسبانيا.

وأشعلت هذه الحادثة احتجاجات كبيرة إذ نزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع للتظاهر ضد أزمة السكن في إسبانيا.

ودعت أبرز النقابات الإسبانية، أمس، لتنظيم إضراب عام في 11 نوفمبر المقبل، في خطوة تهدف إلى تصعيد الضغط على الحكومة لمعالجة أزمة السكن وارتفاع أسعار الإيجارات.