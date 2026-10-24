زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى "ثورة عسكرية" ويحث على تعزيز وحدات الجيش
ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، دعا إلى تحويل وحدات الجيش في البلاد إلى وحدات قتالية نخبوية ومكتفية ذاتيا، وذلك خلال اجتماع استمر يومين لقادة الوحدات في بيونجيانج.
وأكد هذا الحدث أولوية السياسة الثابتة التي ينتهجها كيم المتمثلة في تعزيز القدرات العسكرية.
وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر قادة الوحدات في الجيش الكوري الشمالي، دعا كيم كل وحدة إلى الاستعداد التام حتى يتسنى تحقيق "هدف التعزيز العسكري في العصر الجديد".
وقال كيم "دعونا نبني أقوى جيش ونسرع من وتيرة الثورة العسكرية على طريقتنا".
وخلال المؤتمر التاسع للحزب الحاكم في كوريا الشمالية الذي عقد في فبراير، والذي يحدد مسار البلاد للسنوات الخمس المقبلة، دعا كيم إلى تعزيز القوات المسلحة التقليدية، كما أعاد التأكيد على الجهود الرامية إلى تطوير الأسلحة النووية والصواريخ.
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