زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى "ثورة عسكرية" ويحث على تعزيز وحدات الجيش

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم، أن الزعيم ​الكوري الشمالي كيم جونج أون، دعا إلى تحويل وحدات الجيش في البلاد إلى وحدات قتالية نخبوية ومكتفية ذاتيا، وذلك ​خلال اجتماع استمر يومين لقادة ​الوحدات في بيونجيانج.

وأكد هذا الحدث أولوية السياسة ⁠الثابتة التي ينتهجها كيم المتمثلة في ​تعزيز القدرات العسكرية.

وفي كلمة ألقاها خلال ​مؤتمر قادة الوحدات في الجيش الكوري الشمالي، دعا كيم كل وحدة إلى الاستعداد التام حتى يتسنى تحقيق "هدف التعزيز العسكري ​في العصر ​الجديد".

وقال كيم "دعونا ⁠نبني أقوى جيش ونسرع من وتيرة الثورة العسكرية على طريقتنا".

وخلال ​المؤتمر التاسع للحزب الحاكم في ​كوريا ⁠الشمالية الذي عقد في فبراير، والذي يحدد مسار البلاد للسنوات الخمس المقبلة، دعا ⁠كيم ​إلى تعزيز القوات المسلحة ​التقليدية، كما أعاد التأكيد على الجهود الرامية إلى تطوير ​الأسلحة النووية والصواريخ.