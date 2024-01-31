غوتيريش: الأونروا هي "العمود الفقري" للجهود الإنسانية في غزة

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأربعاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأنها "العمود الفقري لجميع الجهود الإنسانية في غزة"، وناشد جميع الدول "ضمان استمرارية عمل الأونروا المنقذ للحياة".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة،قد عقد اجتماعا مغلقا مع ممثلي 35 دولة مانحة، ودعا مرة أخرى إلى استئناف التمويل والتبرعات لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأطلع غوتيريش، السفراء، وبينهم ممثلو الاتحاد الأوروبي، مساء الثلاثاء على الإجراءات التي اتخذها بعد اتهامات بأن 12 موظفا في الوكالة شاركوا في هجمات حماس في السابع من اكتوبر الماضي على جنوب إسرائيل.

ووصف غوتيريش المزاعم الإسرائيلية بأنها "مروعة واطلق تحقيقا.