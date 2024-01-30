"قاذفة نارية".. اختراع روسي جديد لمكافحة "الدرون"

حصل علماء بجامعة تفير للعلوم التقنية الروسية على براءة اختراع لجهاز مكافحة الطائرات المسيرة الصغيرة "درون".

ووفق وثيقة براءة الاختراع التي أشارت اليها وكالة أنباء "تاس" الروسية "فان النموذج الجديد ينسب لأنظمة الدفاع الجوي، وبصورة خاصة لأنظمة مكافحة الطائرات المسيرة الصغيرة التي تحلق على ارتفاع منخفض ومنخفضة السرعة".

وأوضحت الوثيقة "أن الجهاز مصنوع على شكل قاذفة نارية متعددة المواسير مع وحدة المقذوفات، وله القدرة على استيعاب الصواريخ. وقد صممت قاذفة الألعاب النارية متعددة المواسير على شكل وحدة صاروخية نارية لها القدرة على تشغيل مجموعة من الصواريخ، تثبت بواسطة قضيبين يمكن سحبهما، على قاعدة مائلة دوارة، عليها منظومة إشعال الفتيلة".

من جانبهم، أكد مصممو الجهاز أن نتيجته التقنية أظهرت فعالية عالية في مواجهة الطائرات المسيرة الصغيرة.