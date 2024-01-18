إسرائيل تعترض تهديدا جويا فوق البحر الأحمر

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إن قواته في منطقة إيلات بجنوب إسرائيل أطلقت صافرات الإنذار واعترضت تهديدا جويا وشيكا فوق البحر الأحمر وإن الخطر انتهى تماما في الوقت الحالي.

ولم يحدد البيان العسكري طبيعة التهديد الجوي على إيلات وما إذا كان استهدفه الجيش الإسرائيلي بنجاح. وسبق أن كانت إيلات الواقعة على البحر الأحمر هدفا لصواريخ بعيدة المدى وطائرات مسيرة أطلقها الحوثيون من اليمن.

وقال مسعفون إنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا في الحادث الذي أفاد شهود بأنهم سمعوا خلاله انفجارا مدويا، كما أظهر التلفزيون المحلي دخانا فوق خليج العقبة.