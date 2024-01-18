ضربات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة توقع عشرات القتلى والجرحى

أعلنت حركة حماس، الخميس مقتل 93 شخصا ليلا في غارات إسرائيلية استهدفت خاصة جنوب القطاع حيث يكثف الجيش الإسرائيلي عملياته.

في غزة، سقط "أكثر من 93 قتيلا في استهدافات ليلة الأربعاء وفجر اليوم" وفق ما أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع مضيفا أن "أعنف الغارات الدامية (خلفت) 16 قتيلا بينهم نساء وأطفال واكثر من 20 مصابا جراء استهداف منزل ليلا لعائلة الزاملي في شرق رفح".

كما نفذ الجيش الإسرائيلي عشرات الغارات على خان يونس، كبرى مدن الجنوب، ومخيمات اللاجئين وسط قطاع غزة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في بيان مساء الأربعاء "في خان يونس، نعمل بطريقة مختلفة ...هناك، نركز على الوصول إلى قادة حماس وحل مسألة الرهائن".

في الأثناء، أعلنت قطر أن قوافل تحمل 61 طناً من الأدوية ومساعدات إنسانية "دخلت غزة" الأربعاء، ولم تحدد ما إذا كانت الأدوية قد وصلت للرهائن.