بلينكن: المشاهد في غزة مؤلمة والمعاناة تفطر قلبي

وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء الصراع في غزة بأنه "مؤلم" وقال إن ثمة حاجة إلى دولة فلسطينية "تعطي الناس ما يريدون وتتعاون مع إسرائيل لتعمل بكفاءة".

وأكد بلينكن على الحاجة الى تحديد مسار لإقامة دولة فلسطينية ووصفه بـ"الضروري" لأمن اسرائيل.

وقال في كلمة ألقاها بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "المعاناة تفطر قلبي... السؤال هو ما الذي يجب فعله".

وأضاف بلينكن ردا على سؤال عما إذا كانت حياة اليهود أكثر أهمية من حياة الفلسطينيين والمسيحيين: لا بشكل قاطع

وقال زير الخارجية الأميركي: هناك فرصة كبيرة لامتداد الحرب في أنحاء الشرق الأوسط.