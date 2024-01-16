انسحاب مرشح من السباق الرئاسي الأميركي ويهنئ ترامب

أعلن حاكم ولاية أركنساس الأميركية آسا هاتشينسون اليوم الثلاثاء أنه في ظل فوز منافسه دونالد ترامب بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا قرر الانسحاب من السباق الرئاسي.

وقال هاتشينسون في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "أهنئ دونالد ترامب على فوزه الليلة الماضية في ولاية أيوا، وكذلك المرشحين الآخرين الذين دخلوا السباق وتمكنوا من تأمين دعم المندوبين.. أعلن اليوم نهاية حملتي الرئاسية وأعود إلى أركنساس".

وحظي ترامب بتأييد نحو 51% من الناخبين في آيوا، حسب تقديرات لوسائل إعلام أميركية، متقدما بهامش كبير على منافسيه الرئيسيين - السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي وحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس.

وترسخ هذه النتيجة موقع ترامب في صدارة السباق الجمهوري لانتخابات البيت الأبيض المقررة في نوفمبر من العام الجاري.

ويتصدر ترامب بهامش كبير من المرشحين المحتملين الآخرين من الحزب الجمهوري من حيث دعم الناخبين، وفقا لمسح أجرته شبكة "سي بي إس نيوز".

ووفقا للمسح، فإن 69% من الجمهوريين يعتزمون التصويت لترامب في الانتخابات التمهيدية.

وكان ترامب وصف بوقت سابق الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن بأنه "غير كفء للغاية"، وقال إن العالم لم يكن في السابق قريبا من شفير حرب عالمية ثالثة كما هو الحال عليه الآن، معربا عن ثقته في قدرته على منع حدوث هذه الصراعات، فيما لو عاد إلى البيت الأبيض.