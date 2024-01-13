18 قتيلا بانزلاق للتربة في كولومبيا

قتل 18 شخصا على الأقل وجرح أكثر من ثلاثين آخرين في انزلاق للتربة حدث أمس في شمال غرب كولومبيا.

وتحدثت السلطات المحلية عن مصابين بجروح خطرة وآخرين عالقين تحت الأنقاض،و أغلقت العديد من الطرق ، بسبب الطين والانهيارات الأرضية.

وشهدت منطقة تشوكو الواقعة على المحيط الهادئ وتضم غابة استوائية شاسعة، أمطارا غزيرة في الساعات الـ 24 الماضية.

وحذرت السلطات المختصة من هطول أمطار غزيرة في الكثير من المقاطعات المتاخمة للمحيط الهادئ والأمازون.