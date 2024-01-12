أوكرانيا بحاجة إلى المزيد من الطائرات الهجومية

قال قائد القوات البرية بالجيش الأوكراني اليوم الجمعة إن كييف تحتاج إلى المزيد من الطائرات العسكرية لدعم المجهود الحربي، مثل الطائرات الهجومية الأميركية من طراز "إيه-10" لدعم المشاة، فضلا عن الطائرات التي يمكنها إطلاق صواريخ موجهة بعيدة المدى.

وتحدث الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي إلى رويترز في مقابلة حصرية بموقع سري بالمنطقة الشمالية الشرقية لمدينة خاركيف المتاخمة لغرب روسيا.

وقال الرجل البالغ من العمر 58 عاما "أود أن أتحدث عن طائرات إيه-10 كأحد الخيارات... هذه ليست آلة جديدة، ولكنها آلة موثوقة أثبتت نفسها في العديد من الحروب، ولديها مجموعة واسعة من الأسلحة".

وتأتي دعوة سيرسكي بالتزامن مع توقف حزمة أميركية جديدة من المساعدات العسكرية لكييف انتظارا لموافقة الكونغرس.