إلغاء الإذن الممنوح لترامب بتقديم مرافعته الختامية في محاكمة الاحتيال المدني

لن يقدم دونالد ترامب مرافعته الختامية في محاكمة الاحتيال التجاري المدني في نيويورك بعد أن اعترض محاموه على إصرار القاضي بأن يلتزم الرئيس السابق بالمسائل "ذات الصلة" بالقضية.

وألغى القاضي آرثر إنغورون الإذن اليوم الأربعاء، قبل يوم واحد من قراءة المرافعات الختامية في المحاكمة.

وقد تكلف المحاكمة ترامب مئات الملايين من الدولارات كغرامات وتحرمه من إمكانة القيام بأعمال تجارية في نيويورك.

وكان محاموه قد أشاروا يوم الخميس إلى أنه يعتزم اتخاذ خطوة غير عادية تتمثل في تقديم ملخص شخصي، بالإضافة إلى الدفوع التي يقدمها فريقه القانوني.