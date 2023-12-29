الصين تعيّن قائد البحرية السابق وزيرا جديدا للدفاع

عيّنت الصين قائد البحرية السابق دونغ جيون وزيرا جديدا للدفاع اليوم الجمعة ليحل محل الوزير السابق الذي يغيب عن الأنظار منذ أربعة أشهر.

وجاء تعيينه من قبل المشرعين الصينيين فيما يعمل الرئيس شي جين بينغ على تعزيز الجيش ضمن مساعيه لجعل الصين قوة عالمية مهيمنة، وهو هدف أثار قلق العديد من الدول المجاورة.

ووزير الدفاع في الصين منوط بالتعامل مع وسائل الإعلام ومع الجيوش الأخرى.

وأحد الجوانب المهمة في وظيفته هو التعاون مع الجيش الأميركي لخفض مخاطر اندلاع صراع بسبب تايوان وبحر الصين الجنوبي، وهما بؤرتا توتر في العلاقات بين البلدين.

وقبل أن يصبح قائدا لبحرية جيش التحرير الشعبي وجنرالا في 2021، شغل منصب نائب قائد أسطول بحر الصين الشرقي، دعامة ما أصبح الآن قيادة مسرح العمليات الشرقية، القوة الرئيسة المسؤولة عن القتال فيما يتعلق بتايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

كما شغل أيضا منصب نائب قائد مسرح العمليات الجنوبية الذي يعمل في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه والذي تطالب الصين بالسيادة على معظمه.

وقال لي مينغ جيانغ، الباحث في العلاقات الدولية في كلية راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة "دونغ على دراية بإدارة التعاملات الوثيقة بين الجيشين الصيني والأميركي. هذا مفيد عندما يكون عليه إدارة الأزمات بين الجيشين".

ويحل دونغ محل لي شانغ فو الذي رأس القسم المسؤول عن مشتريات وأبحاث المعدات قبل أن يشغل منصب وزير الدفاع في مارس . ولم يظهر لي علنا منذ 25 أغسطس .

ونقلت رويترز عن مصادر أن لي يخضع للتحقيق بتهمة فساد متعلقة بشراء وتطوير معدات.

ولم توضح بكين سبب اختفاء لي لكنها سحبت منه لقبه كوزير للدفاع وعضو بمجلس الدولة في أكتوبر .