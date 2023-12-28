حشد من الكويتيين يؤدون صلاة الجنازة على المواطن الكويتي ومرافقه السعودي

أدى جمع غفير من المواطنين الكويتيين يتقدمهم مسؤولون من الجهات المعنية صلاة الجنازة على المواطن الكويتي ومرافقه السعودي واللذين عثر على جثتيهما في محافظة الأنبار بالعراق، وسيتم دفنهما اليوم في مقبرة الصليبخات.

وكانت الكويت تسلمت جثمانَي المواطن الكويتي ومرافقه السعودي من العراق، أمس (الأربعاء)، اللذين أعلنت السلطات العراقية عن العثور على جثتيهما في محافظة الأنبار.

ووفقاً لصحف كويتية، كان في استقبال النعشين لدى وصولهما البلاد عبر منفذ العبدلي أمس ممثلو وزارَتي الخارجية والداخلية، وبلدية الكويت، والجهات الأخرى المعنية، وسط إجراءات أمنية مكثفة.