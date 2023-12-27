أمطار غزيرة تتسبب في مقتل 22 شخصا على الأقل بوسط الكونجو

قالت السلطات في بلدة كانانجا في جمهورية الكونجو الديمقراطية إن 22 شخصا على الأقل لقوا حتفهم اليوم، في إقليم كاساي بوسط البلاد حيث دمرت أمطار غزيرة البنية التحتية وتسببت في وقوع فيضانات.

وابتلع انهيار أرضي منازل وكنائس وطرقا فقتل عائلات بأكملها وترك أشخاصا بلا مأوى.

وقال جون كابيا حاكم الإقليم لرويترز إن "بلدة كانانجا كانت الأكثر تضررا"، مضيفا أن الأمطار بدأت في الهطول الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي (12 صباحا بتوقيت جرينتش) واستمرت حتى الرابعة مساء (3 عصرا بتوقيت جرينتش).

وقالت الإدارة المحلية في بيان إنها ستجري تحقيقا لتحديد أسباب الأضرار المادية.

وقالت روز موادي موسوبي، رئيسة بلدية كانانجا، إن "معظم هذه الوفيات نتجت عن انهيار جدران المنازل المبنية على أراض غير مناسبة".

وأضافت "أطلب من رئيس الوزراء أن يهب لمساعدتنا وأن تقدم لنا الحكومة مساعدة كبيرة حتى نتمكن من تكريم موتانا".

ولقي 14 شخصا على الأقل حتفهم في شرق الكونجو في أوائل ديسمبر كانون الأول بعد هطول أمطار غزيرة على مدينة بوكافو.