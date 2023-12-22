الزعيم الانفصالي الأرمني يتراجع عن قرار حل «جمهورية ناغورني قره باغ»

أعلن زعيم الانفصاليين الأرمن في ناغورني قره باغ الذين طردتهم أذربيجان في سبتمبر، الجمعة أنه ألغى قرار حل المؤسسات الانفصالية الذي كان أعلنه سابقا وكان يفترض أن يطبق في 1 يناير 2024.

وقال سامفيل شهرامانيان خلال اجتماع مع قادة آخرين في يريفان "في المجال القانوني لجمهورية آرتساخ (الاسم الأرمني لناغورني قره باغ)، لا توجد وثيقة تنص على حل المؤسسات الحكومية".

ويعد هذا التراجع مفاجئًا فزعيم الانفصاليين هو الذي أصدر مرسوم حل الجمهورية الانفصالية المعلنة من جانب واحد في قره باغ على أن يحصل في الأول من يناير 2024، بعد ثلاثين عاما على إعلان هذه الجمهورية.