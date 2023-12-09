الصين تحفّز الطلب المحلي والتعافي الاقتصادي في 2024

نقلت وسائل إعلام رسمية، أمس الجمعة، عن المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم في الصين، قوله، إن البلاد ستحفّز الطلب المحلي، وترسّخ وتحسن التعافي الاقتصادي في 2024. وأضاف أن الصين ستواصل تنفيذ سياسة نقدية حكيمة، وسياسة مالية استباقية في العام المقبل.

وذكر الاجتماع الذي ترأسه الرئيس الصيني شي جينبينغ أيضاً، أن البلاد ستحسن أيضاً اتساق سياسات الاقتصاد الكلي، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). وأضافت «شينخوا» أن الصين ستحسن بفاعلية النشاط الاقتصادي، وتتعامل مع المخاطر، وتحسن التوقعات الاجتماعية، وترسخ وتحسن التوجه الإيجابي للتعافي الاقتصادي، وتواصل تدعيم التحسن الفعّال لنوعية النمو الاقتصادي المعقول.