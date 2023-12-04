عشرات الدبابات الإسرائيلية تتوغل في جنوب قطاع غزة

توغلت عشرات الدبابات وناقلات الجنود والجرافات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة في بلدة القرارة بشمال مدينة خان يونس، اليوم الاثنين، وفق ما أكد شهود عيان لوكالة فرانس برس.

وقال شهود عيان إن عشرات الدبابات توغلت على بعد كيلومترين في بلدة القرارة، وتواجدت دبابات أخرى على جانبي طريق صلاح الدين وأغلقته بالكامل، وهو الطريق الواصل بين شمال القطاع وجنوبه.

ومنذ تجدد العنف يوم الجمعة الماضي بعد انتهاء الهدنة بين إسرائيل وحركة "حماس"، قصفت القوات الإسرائيلية مناطق واسعة في قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، فيما لاذ المدنيون في القطاع المحاصر إلى منطقة آخذة في التضاؤل في الجنوب، وقالت السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 15523 قُتلوا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.