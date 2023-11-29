رئيس وزراء بريطانيا يتهم نظيره اليوناني بالاستعراض في مسألة "رخاميات إلجين"

اتهم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك نظيره اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس بمحاولة "الاستعراض" فيما يتعلق بما يطلق عليه "رخاميات إلجين".

جاء ذلك خلال حوار ساخن ببرلمان المملكة المتحدة، والذي أظهر الكثير عن حالة السياسة البريطانية لكنه لن يقدم شيئا لتهدئة التوترات المتأججة بين حليفين رئيسيين، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وواجه سوناك انتقادات من تيارات الطيف السياسي كافة في المملكة المتحدة بعدما ألغى اجتماعا، فجأة، الأسبوع الجاري مع ميتسوتاكيس، في خطوة وصفها حتى حلفاء رئيس الوزراء بأنها عنيفة وتقوض أغراض السياسة الخارجية للحكومة.

ويعني هذا أن زعيم المعارضة كير ستارمر، الذي يسبق حزبه (حزب العمال) حزب المحافظين الذي ينتمي إليه سوناك بعشرين نقطة مئوية في استطلاعات الرأي، حصل على فرصة سانحة في محاولته زيادة انزعاج منافسه في جلسة أسئلة رئيس الوزراء في البرلمان.