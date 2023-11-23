قطر: بدء سريان الهدنة المؤقتة في غزة صباح غد الجمعة

أعلنت دولة قطر اليوم الخميس إن الهدنة المؤقتة، التى وافقت عليها حركة حماس وإسرائيل، سوف تبدأ عند الساعة السابعة من صباح غدد الجمعة "0500 بتوقيت غرينتش"، مع إدخال المساعدات "في أقرب وقت ممكن".

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في العاصمة القطرية الدوحة. وقال الأنصاري إن الدفعة الأولى من الأسرى المدنيين سيتم تسليمها حوالي الساعة الرابعة عصرا، وتضم 13 امرأة وطفلا.

من جهتها أكدت حركة حماس في قطاع غزة أن اتفاق الهدنة مع إسرائيل سيدخل حيز التنفيذ في السابعة من صباح الجمعة.

وقالت الحركة في بيان "تدخل التهدئة حيز التنفيذ يوم الجمعة ... في تمام الساعة 7 صباحاً" مشيرة إلى أنها "تسري لمدة 4 أيام تبدأ من صباح يوم الجمعة، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية" من الجانبين. وسيتم خلال هذه الفترة "الإفراج عن 50 أسيراً إسرائيليا من النساء والأطفال دون الــ19 عاماً" وبالمقابل يفرج مقابل كل واحد منهم عن "3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال".

كما أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بعد ظهر اليوم الخميس، أن "التهدئة الإنسانية" مع إسرائيل في قطاع غزة ستدخل حيز التنفيذ الساعة السابعة صباح غدا الجمعة.

وقالت القسام في بيان إن التهدئة ستسري لمدة 4 أيام "يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من جانب الفلسطينيين وكذلك الجيش الإسرائيلي طوال فترة التهدئة".

وذكرت القسام أنه سيتم توقف الطيران الإسرائيلي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة، وفي مدينة غزة والشمال لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 1000 صباحا وحتى 1600 مساء.

وأفادت بأنه سيتم الإفراج عن ثلاثة أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير إسرائيلي واحد، على أن يتم خلال الأربعة أيام الإفراج عن 50 أسيرا إسرائيليا من النساء والأطفال دون الــ19 عاما.

كما أكدت أنه سيتم يوميا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة و4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.

وكان وقف إطلاق النار متوقعا بعد التوصل إلى اتفاق، على الرغم من أن التفاصيل لا تزال قيد الترتيب خلال اليوم الأخير.