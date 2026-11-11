الأمم المتحدة تدين تعطيل إدخال الإمدادات إلى غزة مع اقتراب الشتاء

حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، اليوم الأربعاء، من أن استمرار القيود الإسرائيلية على دخول الإمدادات إلى قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء قد يؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا، هذه المرة بسبب البرد، في ظل استمرار إقامة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في خيام رقيقة.

وقال فليتشر، في بيان صحفي، "أوقفوا هذا العقاب الجماعي".

ودعا فليتشر إلى فتح جميع المعابر الحدودية مع غزة، والسماح لشركاء الأمم المتحدة بممارسة عملهم، وضمان عمل الأسواق التجارية.

وأضاف فليتشر: "وفروا التمويل اللازم للخطة. وضعوا حدا لهذه المعاناة التي يمكن التنبؤ بها وتفاديها. فالعالم ليس عاجزا عن التحرك في هذا الشأن".

وأوضح فليتشر أنه تم إبلاغ السكان في البداية بضرورة الانتظار إلى حين إجراء الانتخابات الإسرائيلية في 27 أكتوبر الماضي، لكن يتم إبلاغهم الآن بضرورة الانتظار إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وأكد فليتشر أنه "إذا كان لدى أي شخص شك بشأن القانون الدولي الإنساني، فإن هذا ليس عذرا مقبولا"، مؤكدا أن أرواح البشر باتت على المحك.

وقال فليتشر إن عواقب التأخير تتمثل في فقدان الأرواح وتعريض شعب بأكمله للخطر، وهي أمور يمكن تفاديها، إذ تستطيع الأمم المتحدة توفير "خيام ملائمة ومستلزمات أساسية لمواجهة فصل الشتاء".