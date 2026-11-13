"أكسيوس": رئيس الموساد في واشنطن وسط ضغوط من نتنياهو على ترامب لاستئناف حرب إيران

كشف موقع "أكسيوس"، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، رومان جوفمان، يجري مباحثات في العاصمة الأميركية واشنطن، يوم الجمعة، مع كبار مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب لبحث تطورات الحرب في إيران، وذلك في وقت يمارس فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطاً مكثفة على البيت الأبيض لاستئناف العمليات العسكرية ضد طهران.

وأوضحت المصادر أن جوفمان، الذي يُعد أحد أقرب الموثوقين لنتنياهو، يلتقي في واشنطن بمدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) جون راتكليف، على أن يتوجه لاحقاً إلى مدينة ميامي للقاء مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، وسط امتناع رسمي من الموساد والـ "سي آي إيه" والبيت الأبيض عن التعليق على فحوى هذه اللقاءات.

ترامب يفضل الحصار الاقتصادي

وعلى الرغم من الضغوط الإسرائيلية التي طُرحت خلال اتصال هاتفي جمع نتنياهو بترامب في الخامس من نوفمبر الجاري، يرفض الرئيس الأميركي حتى الآن العودة إلى الخيار العسكري؛ مفضلاً الانحياز إلى الموقف الخليجي الرامي إلى إبقاء الباب مفتوحاً أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي.

أزمة نتنياهو الداخلية

وتأتي التحركات الإسرائيلية تجاه واشنطن بالتزامن مع مأزق سياسي داخلي يواجهه نتنياهو عقب خسارته الأغلبية البرلمانية في الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في 27 أكتوبر الماضي، وحصول خصمه السياسي غادي آيزنكوت على تفويض لتشكيل حكومة جديدة من شأنها، في حال نجاحها، إزاحة نتنياهو عن السلطة.

ووفقاً للمصادر، يسود قلق بالغ في أوساط قادة المعارضة الإسرائيلية من احتمال إقدام نتنياهو على شن هجوم عسكري على إيران، أو استفزاز طهران لمهاجمة إسرائيل، بهدف خلط الأوراق وتقويض جهود آيزنكوت لتشكيل الحكومة.

وكان نتنياهو قد عقد اجتماعاً مع آيزنكوت أمس الخميس استمر ساعتين لاطلاعه على المستجدات المتعلقة بالملف الإيراني، إلا أن مصدراً مقرباً من آيزنكوت أكد أن الأخير لا يرى في الوضع الراهن ما يستدعي تحركاً عسكرياً فورياً ضد إيران.