كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا صوب بحر اليابان

ذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد النوع صوب بحر اليابان اليوم الأربعاء، لكن الإطلاق فشل على ما يبدو.

وورد في تقرير يونهاب أن الجيش الكوري الجنوبي قال إن كوريا الشمالية أطلقت الصاروخ من منطقة سونان في بيونغ يانغ في الساعة 11:05 مساء بالتوقيت المحلي (1405 بتوقيت غرينتش)، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.