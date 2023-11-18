أرمينيا وأذربيجان تتفقان على مبادئ أساسية لمعاهدة سلام

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان اليوم السبت أن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا على المبادئ الأساسية لمعاهدة سلام لكنهما ما زالتا تتحدثان "لغات دبلوماسية مختلفة".

وظل البلدان على خلاف لعقود لأسباب أبرزها المتعلق بإقليم ناغورنو قرة باغ الانفصالي الذي استعادت أذربيجان السيطرة عليه في سبتمبر مما أدى إلى نزوح جماعي للسكان الأرمن منه.

لكن باشينيان قال إن هناك بعض التقدم في المحادثات بخصوص معاهدة سلام، على الرغم من أنه أشار إلى أن البلدين ما زالا يواجهان صعوبة في الاتفاق على بعض الأمور.

ونقلت تاس عن باشينيان قوله في العاصمة يريفان "لدينا أخبار جيدة وسيئة بشأن عملية السلام بين أرمينيا وأذربيجان".

وأوضح "أمر جيد أن نتفق على المبادئ الأساسية للسلام مع أذربيجان... لقد حدث ذلك بوساطة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل نتيجة لقاءاتي مع الرئيس الأذربيجاني في بروكسل".

وأضاف "أهم الأخبار السيئة هي أننا ما زلنا نتحدث لغات دبلوماسية مختلفة وفي كثير من الأحيان لا نفهم بعضنا".

ونقلت تاس عن باشينيان قوله إن أرمينيا اقترحت أيضا مبادلة جميع سجنائها بالسجناء الأذربيجانيين الذين تحتجزهم.