أطباء بلا حدود: موظفونا وأسرهم عالقون في غزة

ذكرت منظمة أطباء بلا حدود في برلين أن موظفيها وأسرهم عالقون في محيط مستشفى الشفاء بغزة.



وقالت المنظمة إن 137 شخصا على صلة بها، بينهم 65 طفلا، لم يتمكنوا من المغادرة وأن محاولات إجلائهم فشلت.

ودعت منظمة أطباء بلا حدود إلى وقف فوري لإطلاق النار للسماح بإجلاء المدنيين، محذرة من أن نقص الغذاء ومياه الشرب يمكن أن يؤدي إلى وفيات "في الأيام أو حتى الساعات القادمة".

وقالت المنظمة إن موظفيها وأسرهم لم يتمكنوا من مغادرة الأماكن التي يمكثون بها بالقرب من المستشفى خلال الأسبوع الماضي.

واقتحمت قوات إسرائيلية مستشفى الشفاء بعد حصاره حيث تعتقد أنه يستخدم كمركز قيادة وكمخزن للأسلحة،غير أن حركة حماس نفت ذلك.