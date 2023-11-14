العراق: المحكمة الاتحادية تقرر إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن المحكمة الاتحادية بالعراق قررت اليوم الثلاثاء إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وأشار التقرير إلى أن القرار اتخذ بناء على دعوى قضائية ضد الحلبوسي هذا العام، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

وكان الحلبوسي يقضي فترة ولايته الثانية رئيسا للبرلمان، وهو المنصب الذي تولاه لأول مرة في عام 2018.

ويعد هذا المنصب هو الأعلى الذي يمكن أن يتقلده مسلم سني وفق النظام السياسي الطائفي العراقي الذي تأسس بعد الغزو الأمريكي عام 2003.

ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولي مكتب الحلبوسي.

وقرار المحكمة نهائي وغير قابل للاستئناف.