مدير منظمة الصحة العالمية: الوضع في مستشفى الشفاء بغزة مؤلم وخطير

أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن الوضع في مستشفى الشفاء بغزة خطير جدا، وقال في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، "إن المنظمة تمكنت من التواصل مع العاملين في مجال الصحة في المستشفى".

وأضاف في منشوره: "الوضع مؤلم وخطير، لقد مرت 3 أيام بدون كهرباء وبدون ماء مع ضعف الإنترنت الشديد ما أثر بشدة على قدرتنا على تقديم الرعاية الأساسية".

وتابع: "إطلاق النار المستمر والتفجيرات في المنطقة أدت إلى تفاقم الظروف التي هي بالفعل حرجة، من المؤسف أن عدد الوفيات بين المرضى ارتفع بشكل ملحوظ، ومن المؤسف أن المستشفى لم يعد يقوم بدوره كمستشفى بعد الآن".

واستكمل غيبريسوس: "العالم لا يمكن أن يقف صامتاً بينما تتحول المستشفيات، التي ينبغي أن تكون ملاذا آمناً، إلى مشاهد الموت والدمار واليأس"، مطالباً بوقف فوري لإطلاق النار.