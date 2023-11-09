محكمة عسكرية روسية تقضي بسجن أسير أوكراني لمدة 19 عاما

قضت محكمة عسكرية روسية بالسجن على أسير حرب أوكراني لمدة تصل إلى 19 عاما، وفقا لتقارير وسائل إعلام روسية وأوكرانية اليوم الخميس.

واتهمت المحكمة رجل مشاة البحرية، أنتون تشيردنيك، من بين آخرين، بإطلاق النار على مدني عند نقطة تفتيش في مدينة ماريوبول الأوكرانية الساحلية التي تحتلها روسيا حاليا، في مارس عام 2022.

وتردد أن محاميي تشيردنيك، الذي وقع في الأسر لدى روسيا في أبريل عام 2022، يعتزمون استئناف الحكم.

واعترف الجندي الأوكراني بإطلاق النار على رجل في ماريوبول بعد فترة وجيزة من اندلاع الحرب الروسية واسعة النطاق على بلاده، لكنه أكد أن الرجل تصرف بشكل مريب قبل ذلك.