التحقيق مع مسؤولين عسكريين أوكرانيين بتهمة اختلاس اموال

أعلنت النيابة العامة الاثنين أنها أبلغت رسميا مسؤولين عسكريين اثنين بتحقيق يستهدفهما بتهمة اختلاس ملايين اليورو في إطار صفقة لشراء سترات واقية من الرصاص رديئة الطراز، في قضية فساد جديدة تهز البلاد.

ويتعلق الأمر بنائب سابق لوزير الدفاع وأحد مساعديه، وفق ما أوضحت النيابة العامة، من دون الكشف عن اسميهما.

ويشتبه بتورط الرجلين "في طلب لوازم وقاية فردية ناقصة الجودة من الخارج"، وبأنهما سددت ثمن هذه الصفقة "بدون احترام شروط التحقق من الجودة"، بحسب ما أفاد مكتب الدولة للتحقيقات، وهو هيئة متخصصة في مكافحة الرشوة، مطلع أكتوبر.

نتيجة لذلك تسلمت القوات المسلحة الأوكرانية سترات واقية من الرصاص "سيئة الطراز" من شأنها تعريض حياة الجنود للخطر أثناء المعارك، بحسب ما أضاف المصدر نفسه، متحدثا حينها عن اختلاس أكثر من 6 ملايين يورو.

ويواجه المتهمان عقوبة تصل الى السجن 12 عاما، في حال الإدانة.

وبحسب مكتب الدولة للتحقيقات تشكل هذه القضية جزءا من ملف احتيال أكبر تناهز قيمته 36 مليون يورو، يتصل خصوصا بعقود اقتناء ذخائر رديئة.

ومنذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022 هزت عدة قضايا فساد وزارة الدفاع الأوكرانية، ما دفع وزير الدفاع السابق أولكسي رزينكوف للاستقالة في سبتمبر الفائت.